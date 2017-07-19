Mitrovic’e şaka gibi teklif

GEÇEN sezonun ara transfer döneminde Hırvatistan temsilcisi Rijeka’dan 4.2 milyon Euro’ya (16.8 milyon TL) transfer edilen Matej Mitrovic, sergilediği performansla beklenenin altında kalmıştı.Hırvat futbolcu için teklifleri değerlendirmeye başlayan Kara Kartal’a, 23 yaşındaki oyuncunun cephesinden şok bir öneri geldi. Rijeka’nın Mitrovic’i geri almak için Beşiktaş’a 1 milyon Euro (4 milyon TL) teklif ettiği kaydedildi
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