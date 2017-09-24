Mircea Lucescu'dan İzlanda öncesi flaş karar!

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki kritik maç öncesi Mircea Lucescu önemli bir karar aldı.
A Milli Takım ne zaman kampa girecek?
A Milli Futbol Takımı, gelecek haftaki Süper Lig maçların sonrasında 1-5 Ekim arasında kampta olacak.
Ancak Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu bu kez milli takımın kapılarını dış dünyaya kapatatacak.
Mircea Lucescu'nun isteği üzerine 5 günlük kamp boyunca sadece 1 idman basına açık olacak. Lucescu bu antrenmanın da sadece 15 dakikasını basına açacak.
Deneyimli çalıştırıcı TFF yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Kritik 2 maça çıkacağı oyuncularımla baş başa kalmak istiyorum. Bu yüzden taktik idmanları kesinlikle basına açmak istemiyorum" diye konuştu.
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