Mircea Lucescu'dan İzlanda öncesi flaş karar!

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki kritik maç öncesi Mircea Lucescu önemli bir karar aldı.

A Milli Takım ne zaman kampa girecek?

A Milli Futbol Takımı, gelecek haftaki Süper Lig maçların sonrasında 1-5 Ekim arasında kampta olacak.

Ancak Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu bu kez milli takımın kapılarını dış dünyaya kapatatacak.

Mircea Lucescu'nun isteği üzerine 5 günlük kamp boyunca sadece 1 idman basına açık olacak. Lucescu bu antrenmanın da sadece 15 dakikasını basına açacak.

Deneyimli çalıştırıcı TFF yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Kritik 2 maça çıkacağı oyuncularımla baş başa kalmak istiyorum. Bu yüzden taktik idmanları kesinlikle basına açmak istemiyorum" diye konuştu.