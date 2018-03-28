Minikler kupa aldı

TÜRKLER sahalarında düzenlenen turnuvaya Rusya, Özbekistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye’den 20 takım katıldı. 2007-2009 yaş gruplarındaki oyunculardan oluşan takımların katıldığı turnuvada, Aytemiz Alanyaspor'un 2009 yaş grubu sporcularından kaleci Mustafa Yıldırım en iyi kaleci, 2008 yaş grubu sporcularından Süleyman Baturay ise en iyi defans oyuncusu seçildi. Antrenör Serhat Terzi, 2007 yaş grubunda lig maçlarının devam ettiği için bu yaş grubunda fazla şans bulamayan sporcuları da turnuva maçlarında oynattıklarını söyledi. Turnuvanın hem çocuklar için hem de veliler için büyük bir tecrübe olduğunu belirten Terzi, "2009 yaş grubumuzda kalecimiz Mustafa Yıldırım en iyi kaleci, 2008 yaş grubumuzda Süleyman Baturay en iyi defans oyuncusi seçildi. Bu da çocuklar açısından büyük bir motivasyon oldu. Ayrıca tüm sporculara katılım belgesi verildi" dedi.