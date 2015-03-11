Minikler başarı diledi

ALBİMO Alanyaspor'undün yaptığı antrenmanı Yıldırım Futbol Okulunun minik öğrencileri saha kenarından izledi. Yıldırım Futbol Okulu öğrencileri Alanyaspor’un çalışmalarını sahanın kenarından izledi. Hocalarının nezaretinde antrenmanı izlemeye gelen minik futbolcularla Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'da yakından ilgilendi. Futbol okulu kurucusu ve antrenörü Uğur Yıldırım,"Geleceğin futbolcuları ile antrenmana geldik. Giresun maçı öncesi teknik heyetimize ve futbolculara başarı diledik" dedi.

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