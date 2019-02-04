Minikler 5'te 5 yaptı

MİMAR Sinan İlköğretim Okulu’nda yapılan şampiyonada ilk kez ringle tanışan 5 ile 9 yaş arası Muay Thai sporcuları, 5’te 5 yaparak büyük bir başarıya imza attılar. İlk kez çıktıkları şampiyonada son derece yüksek performans gösteren minik sporcular Ela Göksu, Toprak Kurnaz, Buglem Gürbüz ve Aybüke Çelik, ortaya koydukları mücadele ile göz doldurdular. Alanya Belediyespor’dan 16 sporcunun katıldığı şampiyonada üst yaşlardan değişik kategorilerde 12 sporcu madalya alarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Muay Thai sporcularını ve antrenör Esin Aslan’ı başarılarından dolayı kutladı.