Minik öğrencilerden Alanyaspor ziyareti

EĞİTİM Koordinatörü Ersin Özkanlı, Müdür Yardımcısı Ali Kaya, Beden Eğitimi Öğretmeni Hafize Kaya, İlker Keşkek ve Öykü Onuk’un da yer aldığı ziyarette 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencileri başkan Çavuşoğlu’na çeşitli hediyeler verdi. Beden Eğitimi öğretmeni Hafize Kaya, öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Alanyaspor Kulübü ile işbirliği yapmak istediğini söyledi. Başkan Çavuşoğlu ise ‘Alanyaspor Okulumda’ projesi hakkında bilgi vererek öğrencilerin Passolig kartı çıkartmak suretiyle lig maçlarını ücretsiz izleyebileceğini dile getirdi. Daha sonra öğrencilerin Alanyaspor formalarını imzalayan başkan Hasan Çavuşoğlu, ziyaret sonunda öğrencilerle birlikte toplu halde fotoğraf çektirdi.