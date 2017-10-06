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Milyonluk futbolcular oksijensiz kaldı!

Dünya Kupası Elemeleri'ne gitmeyi garantileyen takımlar arasında olan Brezilya, Bolivya'da yorucu geçen maç sonrasında oksijen takviyesi almak zorunda kaldılar

Milyonluk futbolcular oksijensiz kaldı!

Dünya Kupası Elemeleri'ne gitmeyi garantileyen takımlar arasında olan Brezilya, Bolivya'da yorucu geçen maç sonrasında oksijen takviyesi almak zorunda kaldılar

06 Ekim 2017 Cuma 19:40
Milyonluk futbolcular oksijensiz kaldı!
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BOLİVYA'DA deniz seviyesinin 12 bin fit üzerinde maç oynayan Brezilya milli takımı maç sonrasında oksijen takviyesi aldı. Oyuncular maçın oynadığı yerin ikliminden etkilenirken 0-0 biten mücadele sonrasında oyuncuların her biri oksijen maskelerini ağızlarına geçirdi.
 
Ortaya futbolseverlerin alışkın olmadığı ilginç bir görüntü çıktı. Allison, Paulinho, Diego Tardelli, Jemerson, Gabriel Jesus, Neymar ve Dani Alves fotoğrafta yer aldı. Dünyanın en pahalı transferi Neymar, berabere biten maçtan sonra bitkinlikten sırt üstü yere serildi.
 
41 bin 143 kapasiteli Hernando Siles Stadı denizden 12 bin fit yüksekte, dağlık bir bölgede bulunuyor. FIFA denizden 2500 metreden yüksek yerlerde maç oynanmasına izin vermiyordu. Bu nedenle statta 2007 yılında maç oynanmasına izin verilmedi. Oksijenin daha az bulunduğu bu yüksek rakımlı stadın, buraya alışkın olan Bolivyalı oyunculara avantaj sağladığı iddia ediliyordu.

Mücadele sonunda konuşan Neymar, "İnsanlık dışı bir ortamda oynadık. Saha, konum, top... Her şey kötüydü. Öte yandan bu şartlarda bile iyi bir performans ortaya koyduk" diye konuştu. Mücadele boyunca çokça pozisyona giren Brezilya, Bolivya kalecisi Carlos Lampe'nin başarılı performansına takıldı.

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FutbolcularMilyonluk
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