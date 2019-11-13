banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Millileri bekletip Emre'ye fırça uzatmışlardı Türkiye'ye böyle geldiler

A Milli Takım, İzlanda oynayacağı maç için gittiği İzlanda'da 1,5 saat pasaport kontrolü için bekletilmiş, Emre Belözoğlu'na mikrofon diye fırça uzatılmıştı. Türkiye ise aynı çirkin uygulamayı İzlanda Milli Takımı yapmadı. İzlanda kafilesi İstanbul Havalimanı'nda beklemeden geçti ve kalacakları otele hareket etti.

SPOR 13.11.2019, 15:43
Millileri bekletip Emre'ye fırça uzatmışlardı Türkiye'ye böyle geldiler
banner404

İZLANDA Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Türkiye ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi. Konuk ekip, kamp yaptığı Antalya'dan İstanbul Havalimanı'na gelirken, alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Takıma havalimanından çıkarken polis eşlik etti.İzlanda kafilesi, motosikletli ve araçlı trafik polisleri ile çok sayıda sivil ve resmi polis eşliğinde otobüsle alandan konaklayacağı otele geçti. İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, bu akşam, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son çalışmasını aynı statta yapacak.Türkiye ile İzlanda milli takımları, gruptaki 9. maçta yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

İZLANDA'DA SKANDAL YAŞANMIŞTI

Milli takım, H Grubu'ndaki 4'üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi milli takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti.8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynanan Fransa maçının ardından özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişi sırasında İzlandalı görevliler tarafından yaklaşık 1,5 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu'na havalimanı çıkışında Belçikalı 26 yaşındaki Corentin Siamang tarafından bir fırça uzatılmıştı.Olayların üzerine tuz biber eken bu davranış Türkiye ile İzlanda arasında diplomatik krize neden olmuştu. Milli takım, havalimanındaki skandalın ve uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp için otele yerleşmişti.İzlanda ise 4 gün önce geldiği Antalya'da hiçbir sorun ile karşılaşmadı. Kampta maç hazırlıklarını yapan İzlanda Milli Takım kafilesi bugün Antalya'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Normal iç hatlar gelişten çıkış yapan İzlanda kafilesi, otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

İZLANDA MALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verilmişti. Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekilmişti.Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu'na uzatılan ve krizi daha da tırmandıran 'fırça' olayının ardından İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı.

#A milli takım #İzlanda #İzlanda Milli Takımı #emre belözoğlu
Yorumlar (0)
25°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:27
Öğle 12:47
İkindi 15:33
Akşam 17:56
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545