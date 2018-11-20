Millilerden sessiz prova

A MİLLİ Futbol Takımımız, hazırlık maçında Antalya Stadyumu'nda Ukrayna ile karşı karşıya geldi.



Cengiz Ünder ve Enes Ünal ile gol çok yaklaşan ay-yıldızlılar, girdiği pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.



MAÇTAN NOTLAR:



2. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



9. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.



18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mykolenko'nun yerden pasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Kovalenko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



24. dakikada Kovalenko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Tsygankov'un vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



50. dakikada Serdar Gürler sol kanattan rakip ceza alanına girdi. Yerden pasında altıpas üzerinde topla buluşan Cengiz Ünderin şutunu kaleci Lunin güçlükle kornere çeldi.



61. dakikada kullanılan serbest atış sonrasında kale önüne yapılan ortaya yükselen Çağlar Söyüncü topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



76. dakikada Bolbatın sol çaprazdan pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zinchenkonun vuruşunda kaleci Sinan Bolat başarılıydı.



Mücadele 0-0 sona erdi.



Stat: Antalya



Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)



Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal



Ukrayna: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko, Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Kovalenko, Konoplyanka



Sarı kart: Dk. 36 Shaparenko (Ukrayna)

