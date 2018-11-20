Millilerden sessiz prova

Hazırlık maçında Ukrayna'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı

Millilerden sessiz prova
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A MİLLİ Futbol Takımımız, hazırlık maçında Antalya Stadyumu'nda Ukrayna ile karşı karşıya geldi. 
 
Cengiz Ünder ve Enes Ünal ile gol çok yaklaşan ay-yıldızlılar, girdiği pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
 
MAÇTAN NOTLAR:
 
2. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, ön  direkte topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin  yanından auta çıktı.
 
9. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda  topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin  yanından auta gitti.
 
18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mykolenko'nun yerden  pasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Kovalenko'nun vuruşunda, meşin  yuvarlak yandan auta çıktı.
 
24. dakikada Kovalenko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren  Tsygankov'un vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı kornere çelmeyi  başardı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
 
50. dakikada Serdar Gürler sol kanattan rakip ceza alanına girdi. Yerden pasında altıpas üzerinde topla buluşan Cengiz Ünderin şutunu kaleci Lunin güçlükle kornere çeldi.
 
61. dakikada kullanılan serbest atış sonrasında kale önüne yapılan ortaya yükselen Çağlar Söyüncü topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
 
76. dakikada Bolbatın sol çaprazdan pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zinchenkonun vuruşunda kaleci Sinan Bolat başarılıydı.
 
Mücadele 0-0 sona erdi.
 
Stat: Antalya  
 
Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova) 
 
Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer  Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus  Mallı, Enes Ünal 
 
Ukrayna: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko,  Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Kovalenko, Konoplyanka 
 
Sarı kart: Dk. 36 Shaparenko (Ukrayna)  
 

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