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Millilerden 15 Temmuz nöbeti

Polonya'da devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya mücedelesi veren Atletizm Milli Takımı, dün gece 15 Temmuz şehitleri için şehitler için nöbet tuttu

Millilerden 15 Temmuz nöbeti

Polonya'da devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya mücedelesi veren Atletizm Milli Takımı, dün gece 15 Temmuz şehitleri için şehitler için nöbet tuttu

16 Temmuz 2017 Pazar 15:15
Millilerden 15 Temmuz nöbeti
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TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF) Genel Başkanı Fatih Çintimar ve TAF Başkanvekili olan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu Atletizim Milli Takımı kafilesi, dün akşam 15 Temmuz şehitleri için nöbet tuttu. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası için Polonya'da bulunan milli takım kafilesi, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Başkanvekili Hasan Çavuşoğlu, milli takım antrenörleri ve sporcular, tüm şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudular ve nöbet tuttular. Tüm şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 15 Temmuz gecesinin Türkiye'nin yeniden kuruluşu olduğunu söyledi. 

"FORMALARI ŞEHİT AİLELERİNE VERECEĞİZ"
TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Bu gece hainlere karşı kazanılmış en büyük zaferlerden biridir. Kenya'da Mizgin Ay'ın, burada da Yasemin ve Büşra Nur'un kazandıkları madalyaları kendi ifadeleriyle tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize adfediyoruz. İnşallah buradan döndüğümüzde de bu şampiyon olan sporcularımızın formalarını imzalı olarak tüm şehit ailelerine takdim edeceğiz" dedi. 

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"
Atletizm Federasyonu Başkanvekili ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlarımıza ve tüm şehitlerimize allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm şehit ailelerine sabır diliyorum. Allah'ım 15 Temmuz gecesini bir daha ülkemize yaşatmasın diyorum. Rabbim tüm ülkemizi hain düşmanlardan korusun" dedi.

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Son Güncelleme: 16.07.2017 15:24
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor BaşkanıAlanyasporFatih ÇintimarTürkiye Atletizm Federasyonu
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