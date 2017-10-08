Milliler tarih yazdı! Kupaya bir adım kaldı

TÜRKİYE ile Polonya, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşılaştı.
Milli Takım Polonya'yı kaptan Rahmi Özcan'ın ve Serkan'ın golleri ile 2-0 mağlup ederek finale çıktı.
Türkiye'nin finaldeki rakibi ise İngiltere oldu.
Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) izin verirse final maçı Vodafone Park'ta oynanacak.
Detaylar birazdan...
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