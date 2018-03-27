Milliler Oba'da Malta'ı mağlup etti

ALANYA Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Türkiye Ümit Milli Takımı baskılı başladı. 12. dakikada soldan gelişen Türkiye atağında Melih’in pasıyla ceza sahası önünde topa sahip olan Oğulcan topu düzelterek sert vurdu. Top Dunstan’a çarparak filelerle buluştu 1-0. 17. dakikada ise Türkiye’nin atağında rakip ceza sahasında topu kontrol eden Deniz, topu geriden koşu yapan Dorukhan’a pasladı. Topu kontrol eden Dorukhan kaleye yaklaşık 25 metre geriden sert vurdu. Kaleci Andreas uzanmasına rağmen top fileleri havalandırdı 2-0. Bu golden 2 dakika sonra soldan gelişen Türkiye atağında Melih’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orkan sert vurdu ancak top direkten döndü. Dönen topu ise kale önünde bulunan Deniz tamamladı ve takımının 3. golünü ağlara gönderdi 3-0. 28. dakikadaki Malta kontra atağında Jurgen topu hızla rakip sahaya soktu. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Jake, bekletmeden yanında koşu yapan Kyrian’a pasladı. Topa kale önünde sahip olan Kyrian’ın şutu kaleci Altay’a çarparak ağlara gitti ve fark 2'ye indi 3-1. 35. dakikada soldan ceza sahası çaprazına sokulan Gökhan’ın pasıyla topla buluşan Orkan kalenin önüne kadar sokularak dar açıdan yaptığı vuruş kaleci Andreas’ı geçerek filelerle buluştu ve fark yeniden 3'e çıktı 4-1. 49. dakikada ani gelişen Malta atağında ileri atılan topa yetişmeye çalışan Kyrian’dan önce Dorukhan kayarak topa engel olmak istedi ancak kaleci Altay ile yaşanan anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu kazanan Kyrian meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve farkı 2'ye indirdi 4-2. Karşılaşma, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın üstünlüğü ile sona erdi.