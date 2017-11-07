Milliler, Kazakistan'ı 3-0'la geçti

TÜRKİYE , gruptaki ilk maçında Kazakistan'ı 29. dakikada Ufukcan Engin, 43. dakikada Doğukan Sinik ve 90. dakikada Güven Yalçın'ın golleriyle mağlup etti.
Gruptaki diğer maçta ise Slovakya, Galler'i 2-1 yendi.
19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 13. Grup'ta 10 Kasım Cuma günü, Türkiye-Galler ve Slovakya-Kazakistan maçları yapılacak.
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