Milliler, Kazakistan'ı 3-0'la geçti

TÜRKİYE , gruptaki ilk maçında Kazakistan'ı 29. dakikada Ufukcan Engin, 43. dakikada Doğukan Sinik ve 90. dakikada Güven Yalçın'ın golleriyle mağlup etti.



Gruptaki diğer maçta ise Slovakya, Galler'i 2-1 yendi.



19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 13. Grup'ta 10 Kasım Cuma günü, Türkiye-Galler ve Slovakya-Kazakistan maçları yapılacak.

