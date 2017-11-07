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Milliler, Kazakistan'ı 3-0'la geçti

19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 13. Grup mücadelesinde Türkiye, Kazakistan'ı 3-0 yendi

Milliler, Kazakistan'ı 3-0'la geçti

19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 13. Grup mücadelesinde Türkiye, Kazakistan'ı 3-0 yendi

07 Kasım 2017 Salı 19:45
Milliler, Kazakistan'ı 3-0'la geçti
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TÜRKİYE , gruptaki ilk maçında Kazakistan'ı 29. dakikada Ufukcan Engin,  43. dakikada Doğukan Sinik ve 90. dakikada Güven Yalçın'ın golleriyle mağlup  etti.
 
Gruptaki diğer maçta ise Slovakya, Galler'i 2-1 yendi.
 
19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 13. Grup'ta 10 Kasım  Cuma günü, Türkiye-Galler ve Slovakya-Kazakistan maçları yapılacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
MillilerKazakistan
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