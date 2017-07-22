Milliler Japonya’ya set vermedi

AY-yıldızlı voleybolcular, turnuvanın ikinci karşılaşmasını Japonya’ya karşı oynadı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı binlerce taraftar izledi. Milliler, Japonları 25-15, 25-22 ve 25-18’lik setlerle yenerek sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Maça iyi başlayan Milliler, ilk sette seyircinin de etkisiyle seti 25-15 önde tamamladı. İkinci seti 25-22 ile önde kapatan ay-yıldızlılar, son seti de 25-18 kazanarak turnuvanın ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Türkiye’de Hilmi Can Çiçek, kazandırdığı 14 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
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