Milliler Japonya’ya set vermedi

AY-yıldızlı voleybolcular, turnuvanın ikinci karşılaşmasını Japonya’ya karşı oynadı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı binlerce taraftar izledi. Milliler, Japonları 25-15, 25-22 ve 25-18’lik setlerle yenerek sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Maça iyi başlayan Milliler, ilk sette seyircinin de etkisiyle seti 25-15 önde tamamladı. İkinci seti 25-22 ile önde kapatan ay-yıldızlılar, son seti de 25-18 kazanarak turnuvanın ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

Türkiye’de Hilmi Can Çiçek, kazandırdığı 14 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.