Milliler İsviçre'ye yenildi

MOSKOVA'DA düzenlenen Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Plaj Futbolu Milli Takımı ikinci mağlubiyetini aldı. Dünya Kupası elemelerinde ilk maçında Belarus’a 6-3’lük skorla yenilen ay yıldızlılar, ikinci maçta da İsviçre’ye 4-2’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmada Türkiye’nin golleri ise Barış Terzioğlu’ndan geldi. Plaj milliler, elemelerin son karşılaşmasında bugün Litvanya ile mücadele edecek.

Plaj Futbolu Milli Takımı’nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu ise şu şekilde:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Alanya Belediyespor), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Gümüldür Spor)

Defans: Erkan Anzaflıoğlu (Seferihisar), Oğuzhan Karaca (Manavgat Belediyesi), Semih Türkmen (Alanya Belediyespor), Volkan Yeşilırmak (Erciş Belediye Spor), Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Recep Demir (Manavgat Belediyesi), Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Belediyesi), Ferhat Gülbağ (Tepecik Spor)

Forvet: Seyit Ahmet Süer (Alanya Belediye Spor), Barış Terzioğlu (Erciş Belediye Spor), Erkan Akbal (Seferihisar)