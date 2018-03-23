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Milliler İrlanda'yı Antalya'da yendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile yaptığı özel maçı Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazandı

Milliler İrlanda'yı Antalya'da yendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile yaptığı özel maçı Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazandı

23 Mart 2018 Cuma 22:26
Milliler İrlanda'yı Antalya'da yendi
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ANTALYA Stadyumu'nda bu akşam yapılan mücadeleye ilk 11'de başlayan Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba, oyunda kaldığı 68 dakika boyunca seyir zevki yüksek bir futbol sergiledi. Selçuk İnan ve Alper Potuk gibi tecrübeli isimlerin kulübede olduğu maçta istekli bir oyun sergileyen Emre Akbaba, 68'de yerini Yunus Mallı'ya bırakırken tribünler tarafından alkışlandı. 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TRİBÜNDEYDİ
A Milli Futbol Takımımızın İrlanda ile yaptığı maçı izleyenler arasında, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da vardı. AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve bürokratlarla birlikte maçı izleyen Bakan Çavuşoğlu, Mehmet Topal'ın golü sonrası büyük sevinç yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
İrlandaAntalyaMilli TakımMehmet Topal
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