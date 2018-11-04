Milliler finale yükseldi

Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız her maçını farklı sonuçlarla kazanarak finale yükseldi. F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, grup maçlarında Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi de 5-1'lik sonuçlarla geçerek gruptan lider olarak çıktı. Bir sonraki turda İrlanda'yı 4-0'la geçerek çeyrek finale yükselen Milli Takımımız, çeyrek finalde ise Rusya'yı 5-1'le geçerek yarı finalde ev sahibi Meksika'nın rakibi oldu.

ÇOK SAYIDA TARAFTAR İZLEDİ

Karşılaşmaya Meksika'lı taraftarların yanı sıra birçok Türk taraftar da ilgi gösterdi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ve maçın 2. dakikasında Barış'ın golüyle öne geçen Milli Takımımız, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken maçı da 4-0'lık skorla geçti ve finale yükseldi. Meksika karşısında gollerimizi Barış Telli, Rahmi Özcan, Savaş Kaya ve Serkan Dereli kaydetti. Dünya Kupası'nda finale yükselen Ampute Milli Takımımız, yarın TSİ 05.00'te Angola ile karşı karşıya gelecek.