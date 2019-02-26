Milli ziyaret

KIRMIZI beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktörü Bülent Korkmaz gözetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktik ağırlıklı çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra Ankaragücü maçında uygulayacakları taktikleri çalışarak antrenmanı tamamladı. Antrenmanı, haziran ayında Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek İşitme Engelli Futbol Takımı da ziyaret etti. Tesislere gelen milliler, teknik direktör Bülent Korkmaz'a isminin yazılı olduğu 3 numaralı milli formayı hediye etti. Bülent Korkmaz da İşitme Engelli Futbol Milli Takımı'na imzalı Antalyaspor forması hediye etti.