Milli yıldızlar dortmund'a yetmedi!

ROT-Weiss Essen'in Arena Stadı'nda 13 bin taraftar önünde oynanan maçta Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz, ilk kez takımının başında yer aldı. Bosz, Fenerbahçe'ye kiralanması söz konusu olan Emre Mor'u 9 numaralı forması ile ilk 11'de sahaya sürdü.

ÖMER TOPRAK YENİ FORMASINA KAVUŞTU

Bayer Leverkusen'den transfer edilen Ömer Toprak da, Borussia Dortmund formasını ilk kez dün akşam Rot-Weiss Essen karşısında giydi. İlk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu Ömer Toprak, sergilediği başarılı performans ile göz doldurdu. Milli oyuncu Ömer Toprak'ın, sarı siyahlı takımda 36 numaralı forma giyeceği belli oldu. Ömer Toprak'ın yanı sıra Nuri Şahin ve Emre Mor da ilk 11'de forma giydi.Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe ile prensipte anlaşan Emre hakkında kararını verebilmek için genç oyuncuyu hazırlık maçında ilk 11'de oynattı. Milli futbolcu etkili bir futbol sergileyemedi. Temkinli bir oyun seçen Emre'nin bireysel oyunlara yönelmediği, kıvrak çalımlarını atmadığı görüldü.

Rot-Weiss Essen karşısında, Roman Bürki, Felix Passlack, Sokratis Papastathopoulos, Ömer Toprak, Marcel Schmelzer, Nuri Şahin, Erik Durm, Domonik Wanner, Emre Mor, Pierre-Emerick Aubameyang, Andre Schürrle 11'i ile maça başlayan Borussia Dortmund, karşılaşmanın ikinci devresine ayrı bir kadroyla çıktı.

Hazırlık maçının henüz 3.dakikasında kaptan Benjamin Baier Rot-Weiss Essen'i 1-0 öne geçirdi. karşılaşmanın 30. dakikasında golü atan Pierre-Emerick Aubameyang skoru 1-1'e getirdi. Maçın 41. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Benjamin Baier, takımı Rot-Weiss Essen'i yeniden üstünlüye taşıdı.İlk yarı Rot-Weiss Essen'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Marcel Platzek, Rot-Weiss Essen'i 3-1 öne geçirdi. 63 dakikasında Borussia Dortmund adına kazanlan penaltıyı Ousmane Dembele, gole çevirerek takımının ikinci golüne imza attı. Hazırlık maçını Borussia Dortmund, 3-2 kaybetmekten kurtulamadı.

SONUÇ BOSZ'U ÜZDÜ

Karşılaşmanın öncesinde sahada ki yerine banka oturan Hollandalı teknik adam Peter Bosz'a, foto muhabirlerinin dakikalarca flaş patlatması oldukça dikkat çekti. Maçın ardından habercilerini sorularını yanıtlayan Borussia Dortmund'un Hollandalı Teknik Direktörü Peter Bosz, “Bu bizim için kötü bir sonuç, her zaman kazanmak için gerekli oyunu sergilemeliyiz” dedi.