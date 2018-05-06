Milli Yıldız Cengiz Ünder'in Değeri 33,9 Milyon Euro Olarak Belirlendi

Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in piyasa değeri resmen belirlendi.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13,4 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Takımının bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarıda önemli pay sahibi olan Cengiz'in piyasa değeri resmen belirlendi.
CENGİZ'İN DEĞERİ 33,9 MİLYON EURO!
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES tarafından yapılan çalışmada 20 yaşındaki yıldız oyuncunun değeri 33,9 milyon euro çıktı.
Cengiz için oluşturulan özel endeskte oyuncuya 100 üzerinden 81 puan verildi.
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