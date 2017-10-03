Milli takımlara 6 isim

MİLLİ takımlarının daimi oyuncularından olan N'Sakala ve Sackey sakatlıktan yeni döndükleri için bu kez davet edilmezken, Maniatis ve Tzavellas Yunanistan, Gassama Senegal, Lungu Zambia, Fofana Mali ve Landel de Gine Milli Takımı'nın aday kadrosu için davet edildi.
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