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Milli takımlara 6 isim

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 6 oyuncu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Milli takımlara 6 isim

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 6 oyuncu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

03 Ekim 2017 Salı 22:59
Milli takımlara 6 isim
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MİLLİ takımlarının daimi oyuncularından olan N'Sakala ve Sackey sakatlıktan yeni döndükleri için bu kez davet edilmezken, Maniatis ve Tzavellas Yunanistan, Gassama Senegal, Lungu Zambia, Fofana Mali ve Landel de Gine Milli Takımı'nın aday kadrosu için davet edildi. 

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Son Güncelleme: 03.10.2017 23:06
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor
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