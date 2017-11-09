Milli Takımın bu akşamki maçı şifresiz kanalda

A Milli Takımımız 94 yıllık tarihindeki 554. maçını Romanya ile oynayacak. Geride kalan 553 müsabakada 209 galibiyet ve 128 beraberlik alan ay-yıldızlılar 216 defa sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rakip fileleri 727 kez havalandıran milliler, 801 gole engel olamadı.

25 MAÇIN SADECE 5'İNİ KAZANDIK

Türkiye geçmişte oynanan maçlarda Romanya'ya karşı istediği sonuçları elde edemedi. İki ülke ekibi şu ana kadar 25 maç yaparken, bunlardan 13'ünü Romanya, sadece 5'ini Türkiye kazandı, 7 maç da berabere bitti. Ay-yıldızlı ekibin toplam 24 golüne, Romanya 47 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 15'i özel olmak üzere toplam 25 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 14'ü Türkiye, 11'i ise Romanya'da oynadı. İki takım en son 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bükreş'te karşılaşırken, A Milli Takımımız sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

A Milli Takımımız Türkiye bu akşamki özel maçta Romanya'ya konuk olacak. C. Radulescu Stadında oynanacak maç saat 21.15'te başlayacak. TV8'den canlı olarak yayınlanacak maçı Portekiz hakem Tiago Martins yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

ROMANYA: Tatarasanu, Balasa, Chiriches, Grigore, Ganea, Marin, Pintilii, Chipciu, Stanciu, Grozav, Andone

TÜRKİYE: Volkan, Erol, Ömer, Çağlar, İsmail, Cengiz, Ozan, Selçuk, Oğuzhan, Hakan, Cenk