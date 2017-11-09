Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112099
ALTIN
159.595
DOLAR
3.8654
STERLİN
5.0802
EURO
4.4849
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri yemeyin!
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri...
9 Kasım 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
9 Kasım Günlük Burç Yorumu
banner468

Milli Takımın bu akşamki maçı şifresiz kanalda

Milli Takımımızın bu akşam oynayacağı Romanya maçı, 21:15'te TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek

Milli Takımın bu akşamki maçı şifresiz kanalda

Milli Takımımızın bu akşam oynayacağı Romanya maçı, 21:15'te TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek

09 Kasım 2017 Perşembe 11:57
Milli Takımın bu akşamki maçı şifresiz kanalda
banner404

A Milli Takımımız 94 yıllık tarihindeki 554. maçını  Romanya ile oynayacak. Geride kalan 553 müsabakada 209 galibiyet ve 128 beraberlik alan ay-yıldızlılar 216 defa sahadan yenilgiyle ayrıldı. Rakip fileleri 727 kez havalandıran milliler, 801 gole engel olamadı.

25 MAÇIN SADECE 5'İNİ KAZANDIK

Türkiye geçmişte oynanan maçlarda  Romanya'ya karşı istediği sonuçları elde edemedi. İki ülke ekibi şu ana kadar 25 maç yaparken, bunlardan 13'ünü  Romanya, sadece 5'ini  Türkiye kazandı, 7 maç da berabere bitti. Ay-yıldızlı ekibin toplam 24 golüne,  Romanya 47 golle yanıt verdi.

Türkiye ile  Romanya, 10'u resmi, 15'i özel olmak üzere toplam 25 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 14'ü  Türkiye, 11'i ise  Romanya'da oynadı. İki takım en son 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde  Bükreş'te karşılaşırken, A Milli Takımımız sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

A Milli Takımımız  Türkiye bu akşamki özel maçta  Romanya'ya konuk olacak. C. Radulescu Stadında oynanacak maç saat 21.15'te başlayacak. TV8'den canlı olarak yayınlanacak maçı  Portekiz hakem  Tiago Martins yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

ROMANYA: Tatarasanu, Balasa, Chiriches, Grigore, Ganea, Marin, Pintilii, Chipciu, Stanciu, Grozav, Andone

TÜRKİYE: Volkan, Erol, Ömer, Çağlar, İsmail, Cengiz, Ozan, Selçuk, Oğuzhan, Hakan, Cenk

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRomanyaSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barça'nın yıldızı Messi, hayalindeki takımı açıkladı
Barça'nın yıldızı Messi, hayalindeki takımı açıkladı
'Gruptan çıkmak istiyoruz'
'Gruptan çıkmak istiyoruz'
Okullarda etkinliğe devam
Okullarda etkinliğe devam

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim