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Milli takımdan tatsız veda

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaçıran A Milli Futbol Takımımız, grubun son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı

Milli takımdan tatsız veda

2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansını kaçıran A Milli Futbol Takımımız, grubun son maçında Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı

10 Ekim 2017 Salı 07:48
Milli takımdan tatsız veda
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2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 10. ve son maçında  Finlandiya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Turku'da oynanan maçı 2-2'lik beraberlikle sonlandırdı.

İzlanda karşısında alınan 3-0'lık yenilgi sonrasında  2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip,  Finlandiya deplasmanında prestij maçına çıktı.

MAÇTAKİ İLK İSABETLİ ŞUT GOL OLDU

lk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 57. dakikasında  Cenk Tosun'un attığı golle  Türkiye 1-0 öne geçti. Bu şut maçtaki ilk isabetli şut olarak kayıtlara geçti.

Oğuzhan Özyakup'la iki net gol fırsatından yararlanamayan Milliler, 76. dakikada Paulus Arajuuri'nin golüne engel olamayınca skor 1-1'e geldi.

CENK TOSUN 2 GOL ATTI

Finlandiya'nın 81. dakikada attığı gole ofsayt gerekçesiyle sayılmazken 83'te yine  Cenk Tosun sahneye çıktı ve ceza sahasına girer girmez köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

Ancak ev sahibi  Finlandiya'nın atakları karşısında savunma yapmakta zorlanan Milliler, 88. dakikada Pohjanpalo'nun golüne engel olamayınca skor 2-2'ye geldi ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç beraberlikle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FİFA Dünya KupasıA Milli Futbol Takımı
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