Milli takımdan tatsız veda

Ancak ev sahibi Finlandiya'nın atakları karşısında savunma yapmakta zorlanan Milliler, 88. dakikada Pohjanpalo'nun golüne engel olamayınca skor 2-2'ye geldi ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç beraberlikle sona erdi.

Finlandiya'nın 81. dakikada attığı gole ofsayt gerekçesiyle sayılmazken 83'te yine Cenk Tosun sahneye çıktı ve ceza sahasına girer girmez köşeye yaptığı vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

lk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 57. dakikasında Cenk Tosun'un attığı golle Türkiye 1-0 öne geçti. Bu şut maçtaki ilk isabetli şut olarak kayıtlara geçti.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 10. ve son maçında Finlandiya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı mız, Turku'da oynanan maçı 2-2'lik beraberlikle sonlandırdı.

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