Milli Takımda yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı
SPOR 08.09.2019, 14:01 08.09.2019, 14:02
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.
Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü."
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