Milli takımda şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.
SPOR 13.11.2019, 19:38
A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'yı konuk edeceği maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Everton forması giyen milli oyuncu Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak
ŞENOL GÜNEŞ DE AÇIKLADI
TRT Spor'a konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Cenk Tosun'un maalesef sakatlığı var ama daha ben bile konuşmadan haberler çok hızlı çıkıyor. İzlanda bizden daha iyi çalışıyor. Kamplarında kuş bile uçmuyor ama bizimkinde cirit atılıyor. Profesyonel anlamda eksiklik tabi" dedi.
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