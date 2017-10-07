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Milli Takım’da 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı

İzlanda mağlubiyeti ile Dünya Kupası hayallerini 5 yıl erteleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda dört futbolcu Finlandiya'ya götürülmeyecek

Milli Takım’da 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı

İzlanda mağlubiyeti ile Dünya Kupası hayallerini 5 yıl erteleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda dört futbolcu Finlandiya'ya götürülmeyecek

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:54
Milli Takım’da 5 futbolcu kadrodan çıkarıldı
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DÜNYA Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda 5 futbolcunun Finlandiya’ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor. Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin, Volkan Şen ve kart cezalısı Caner Erkin kesin olarak Finlandiya’ya götürülmüyor.

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