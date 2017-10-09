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Milli Takım İstanbul'da finale çıkıyor! Biletler ücretsiz

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Milli Takımımız, bu akşam İngiltere ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Maçın biletleri ücretsiz olacak

Milli Takım İstanbul'da finale çıkıyor! Biletler ücretsiz

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde Milli Takımımız, bu akşam İngiltere ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Maçın biletleri ücretsiz olacak

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:35
Milli Takım İstanbul'da finale çıkıyor! Biletler ücretsiz
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TÜRKİYE Ampute  Futbol Takımı,  Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam  İngiltere ile finalde karşı karşıya gelecek. Finale kadar yükselen  Türkiye Ampute  Futbol Takımı, grubunu 20 gol atarak ve hiç gol yemeden tamamladı. Çeyrek finalde  Rusya'yı, yarı finalde  Polonya'yı yenen  Türkiye Ampute  Futbol Takımı, bu akşam  Avrupa Şampiyonu olmak için  İngiltere ile Vodafone Park'ta karşılaşacak.

RİVA'DA OYNANACAKTI, VODAFONE ARENA'YA ALINDI

Daha önce  Riva'daki  Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanması planlanan final karşılaşması, milli sporcular ve teknik heyetin talebi, Gençlik ve Spor Bakanı  Osman Aşkın Bak'ın girişimleri ile  Beşiktaş Kulübünün çimler bakımda olmasına rağmen isteğe olumlu yanıt vermesinin ardından Vodafone Park'a alındı.

FİNAL MAÇI ÜCRETSİZ

Milli Takım, finalde 9 Ekim Pazartesi günü  İngiltere ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

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Avrupa Ampute Futbol ŞampiyonasıVodafone Parkİngiltere
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