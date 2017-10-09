Milli Takım İstanbul'da finale çıkıyor! Biletler ücretsiz

TÜRKİYE Ampute Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam İngiltere ile finalde karşı karşıya gelecek. Finale kadar yükselen Türkiye Ampute Futbol Takımı, grubunu 20 gol atarak ve hiç gol yemeden tamamladı. Çeyrek finalde Rusya'yı, yarı finalde Polonya'yı yenen Türkiye Ampute Futbol Takımı, bu akşam Avrupa Şampiyonu olmak için İngiltere ile Vodafone Park'ta karşılaşacak.
RİVA'DA OYNANACAKTI, VODAFONE ARENA'YA ALINDI
Daha önce Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanması planlanan final karşılaşması, milli sporcular ve teknik heyetin talebi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın girişimleri ile Beşiktaş Kulübünün çimler bakımda olmasına rağmen isteğe olumlu yanıt vermesinin ardından Vodafone Park'a alındı.
FİNAL MAÇI ÜCRETSİZ
Milli Takım, finalde 9 Ekim Pazartesi günü İngiltere ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.
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