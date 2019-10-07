'Milli takım her oyuncunun hedefi'

SÜPER Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da galibiyet golünü kaydeden Ufuk Akyol, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, iyi bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti. İki haftadır buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa maçı hariç önceki maçları da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyorduk. Bunu iki haftadır iyi yapıyoruz, gerçekten mutluyuz" diye konuştu. Her oyuncu gibi milli takım hedefi olduğunu da vurgulayan Ufuk Akyol, "Tabii ki milli takım hedefim var, her oyuncu için bu hedef vardır ama daha zamanım var" şeklinde konuştu.