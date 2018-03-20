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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Milli Takım'da İrlanda hazırlıkları

A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü

Milli Takım'da İrlanda hazırlıkları

A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü

20 Mart 2018 Salı 19:49
Milli Takım'da İrlanda hazırlıkları
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RİVA'DAKİ Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde  teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, sol  baldırında zorlanma bulunan Cenk Tosun, bağırsak enfeksiyonu geçiren Hakan  Çalhanoğlu ve sağ ayak travması bulunan Selçuk İnan, takımdan ayrı çalıştı.
 
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA  Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.
 
Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, milli  takım bu bölümde koşu, istasyon, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.
 
İdmanda, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan Oğuzhan Özyakup ve  Ömer Toprak ile hastalığı nedeniyle kampa katılamayan Emre Mor'un yerine aday  kadroya dahil edilen Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Alper Potuk da yer  aldı.
 
Ay-yıldızlı ekibin çalışmasına, A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet  edilen Abdülkadir Ömür, Ömer Bayram ve Mehmet Zeki Çelik de katıldı.
 
A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam  edecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Milli TakımİrlandaA Milli Futbol Takımı
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