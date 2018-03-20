Milli Takım'da İrlanda hazırlıkları

RİVA'DAKİ Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, sol baldırında zorlanma bulunan Cenk Tosun, bağırsak enfeksiyonu geçiren Hakan Çalhanoğlu ve sağ ayak travması bulunan Selçuk İnan, takımdan ayrı çalıştı.



İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.



Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, milli takım bu bölümde koşu, istasyon, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.



İdmanda, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak ile hastalığı nedeniyle kampa katılamayan Emre Mor'un yerine aday kadroya dahil edilen Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Alper Potuk da yer aldı.



Ay-yıldızlı ekibin çalışmasına, A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Abdülkadir Ömür, Ömer Bayram ve Mehmet Zeki Çelik de katıldı.



A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

