Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı

Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku
banner404

A MİLLİ  Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında bu akşam saat 20.00'de Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. İlk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 ile geçen ay-yıldızlılarda, bu önemli mücadele öncesi ise sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Çavuşoğlu'ndan Golan tepkisi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Golan tepkisi
  1. GÜNDEM

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner540

banner518

banner481

banner472

banner479