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Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Işıl Alben, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Kasım Cumartesi günü Estonya ile yapılacak maç öncesi aday kadrodan çıkarıldı

Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda sakatlığı bulunan Işıl Alben, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Kasım Cumartesi günü Estonya ile yapılacak maç öncesi aday kadrodan çıkarıldı

09 Kasım 2017 Perşembe 19:28
Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
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TÜRKİYE Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, 2019  Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmandaki Estonya karşılaşması öncesi milli  oyuncu Işıl Alben'in, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
 
Açıklamada konuyla ilgili olarak, milli takım menajeri Zeynep Gül  Ene'nin, "Sporcumuz Işıl Alben’in, TBF Sağlık Kurulu raporu sonucunda, Estonya  karşılaşması kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. 15 Kasım Çarşamba günü  Ankara’da oynanacak Polonya karşılaşması için, 12 Kasım Pazar günü sporcunun son  sağlık durumu tekrar değerlendirilerek karar verilecektir." ifadelerine yer  verildi.
 

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A Milli Kadın Basketbol TakımıMilli TakımAvrupa Şampiyonası Elemeleri
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