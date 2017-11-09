Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

TÜRKİYE Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 'nde deplasmandaki Estonya karşılaşması öncesi milli oyuncu Işıl Alben'in, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada konuyla ilgili olarak, milli takım menajeri Zeynep Gül Ene'nin, "Sporcumuz Işıl Alben’in, TBF Sağlık Kurulu raporu sonucunda, Estonya karşılaşması kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. 15 Kasım Çarşamba günü Ankara’da oynanacak Polonya karşılaşması için, 12 Kasım Pazar günü sporcunun son sağlık durumu tekrar değerlendirilerek karar verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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