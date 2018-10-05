Milli Takım aday kadrosu açıklandı

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı’nın 11 Ekim’de Rize’de Bosna-Hersek’le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim’de Rusya’yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı. Bosna-Hersek maçının hazırlıklarını iki gün boyunca Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürecek Milli Takım, 10 Ekim’de Rize’ye geçecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15’te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadyumu’nda yapacak. Teknik Direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45’te başlayacak.

Aday kadro şu şekilde:

Kaleci: Gökhan Akkan (Rizespor), Serkan Kırıntılı (Konyaspor), Sinan Bolat (Antwerp)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta Saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)