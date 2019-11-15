Milli oyunculara teklif yağıyor! 7 oyuncumuz için devler sıraya girdi
Tarihinde ilk kez grup maçlarının tamamlanmasına 1 maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milli Takımımızın oyuncularına teklif yağıyor.
SPOR 15.11.2019, 15:26
EURO 2020 Elemeleri'nde 20 puan toplayarak H Grubu'ndan çıkan ve yakaladığı jenerasyonla Avrupa'nın dev kulüplerini harekete geçiren ay yıldızlı futbolcularımıza teklifler yağıyor. Akşam'da yer alan habere göre yaz ayı transfer döneminde Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a giden Merih Demiral için Milan'ın 40 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'in, Kaan Ayhan'a ise Lazio'nun talip olduğu öğrenildi.
İşte ay yıldızlı oyuncularımız için girişimde bulunan kulüpler:
Merih Demiral: Milan
Çağlar Söyüncü: Arsenal
Zeki Çelik: Milan
Kaan Ayhan: Lazio
Cengiz Ünder: Bayern Münih-M.City
Uğurcan Çakır: Liverpool
Nazım Sangare: Galatasaray-Fenerbahçea
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