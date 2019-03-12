Milli okçular, dünya şampiyonasında madalya kovalayacak

TÜRKİYE Okçuluk Milli Takımı, Haziran ayında Hollanda'da yapılacak dünya şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yoğun antrenman programı ve uluslararası müsabakalardan dolayı 2019 yılında sezonun erken başladığını ve hızlı geçeceğini belirtti. Haziran ayında dünya şampiyonası, ardından Polonya'da 2'nci Avrupa Oyunları'nın düzenleneceğini anlatan Ergin, "10-16 Haziran tarihlerinde Hollanda'da Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Orada öncelikli hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kotasını elde etmek. Klasik yay takımıyla, takım halinde kota kazanabilmek için ilk 8'e kalmak zorundayız. Makaralı yayla her zaman altın madalyanın adayıyız" diye konuştu. Milli takımdaki sporcularının performansıyla şampiyonalarda başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Ergin, şunları söyledi: "Makaralı yay erkek takımımızın uzun yıllar gerçekleştirdiği başarılı sonuçlara bir yenisini ekleyip dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istiyoruz. Makaralı yay kadın takımımız da zirvede olacaktır. Klasik yay ve makaralı yayda dünya şampiyonasında bu sefer katılımcı ülke değil de madalya kazanan, podyum kovalayan ülke olarak yer almak istiyoruz. Ülkemizin son yıllarda yaptığı gelişimin yansımalarını dünyaya göstermek istiyoruz. Geçen yıl Avrupa şampiyonalarında elde ettiğimiz başarılar bizim için bir gösterge ama bunu dünya şampiyonasına taşırsak ileriye daha umutlu bakmamız mümkün olacak."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına uzun süredir devam ettiklerine değinen Ergin, milli takımın geniş bir kadro yapısı olduğuna dikkati çekti. Sporcuların tecrübe kazanıp, müsabakalarda başarı elde ederek olimpiyatta Türkiye'yi iyi şekilde temsil etmeye hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Ergin, milli takım olarak bu sene dünya şampiyonasında başarı kazanmaya odaklandıklarını söyledi. Ergin, uluslararası kamplar düzenleyip sporcuların farklı ülkelerdeki rakipleri hakkında bilgiye sahip olmalarını ve olimpiyatta onlarla yarışmaya hazır hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.