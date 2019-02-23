Milli motosikletçi Toprak, Avustralya'da 6. oldu

Alanya'da yaşayan Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya yarışında 6. sırada yer aldı

Milli motosikletçi Toprak, Avustralya'da 6. oldu
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MİLLİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın açılış ayağında 6. oldu.NAvustralya'nın Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4 bin 445 metrelik pistteki yarışa 14. sıradan başlayan Razgatlıoğlu, 22 turluk mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

YARIN 2. YARIŞA ÇIKACAK
Şampiyonada ikinci sezonunu yaşayan Turkish Puccetti takımının sporcusu Razgatlıoğlu, yarın TSİ 07.00'de ikinci yarış için piste çıkacak. Avustralya'daki ilk yarışı Ducati takımından İspanyol Alvaro Bautista ilk sırada bitirirken, Kawasaki'den İngiliz Jonathan Rea ikinciliği, Yamaha'dan İtalyan Marco Melandri üçüncülüğü elde etti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 16:59
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