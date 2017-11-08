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Milli maça dev güvenlik

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, 13 Kasım'da Antalya Stadyumu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Arnavutluk arasında oynanacak müsabakada, bin 200 polis ve 825 özel güvenlik çalışanının görev yapmasına karar verdi

Milli maça dev güvenlik

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, 13 Kasım'da Antalya Stadyumu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Arnavutluk arasında oynanacak müsabakada, bin 200 polis ve 825 özel güvenlik çalışanının görev yapmasına karar verdi

08 Kasım 2017 Çarşamba 00:12
Milli maça dev güvenlik
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ANTALYA İl Spor Güvenlik Kurulu, 13 Kasım'da Antalya Stadyumu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Arnavutluk arasında oynanacak müsabakada, bin 200 polis ve 825 özel güvenlik çalışanının görev yapmasına karar verdi. Stada sırt çantası, taşınabilir şarj cihazı, koli, çakmak ve madeni parayla girişlere izin verilmeyecek.

 
Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, daha önce alınan kararların aynen uygulanmasının devam etmesini de kararlaştırdı. Buna göre, maçlara sırt çantası, taşınabilir şarj cihazı, koli ve benzeri eşyalarla gelenlerin stada girişine izin verilmeyecek. Maça giriş sırasında taraftarlardan alınan bozuk paralar ise Kızılay'a verilecek.

 Antalya Stadyumu'nda, 29 Ekim Pazar günü saat 16.30'da oynanan Türkiye-İngiltere İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paralar, turnikelerdeki yardım toplama kutularına atıldı. Kızılay Antalya Şubesi görevlilerince 3 Kasım'da açılan kutulardan 151 lira 25 kuruş çıktı. Para, 'Dernek Gelirleri Alındı' belgesiyle Kızılay'a aktarıldı.

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Antalya İl Spor Güvenlik KuruluMilli Maça
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