Milli maç sırasında Emre Mor'un yaptığı paylaşım olay oldu!

A Milli Takımızın Fransa ile oynadığı maç sırasında Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

Milli maç sırasında Emre Mor'un yaptığı paylaşım olay oldu!
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A Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı dakikalarda Emre Mor'un Instagram'dan yaptığı paylaşım tepki gördü. İlk alındığı dönemde A Milli Takım'ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

"DEĞİŞTİRMEMİ SÖYLEDİNİZ"

Emre Mor'un yaptığı paylaşımda, "Değiştirmemi söylediniz, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim." ifadeleri yer aldı. 15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017'de Finlandiya ile oynadığımız maçta A Milli formayı giymişti.

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