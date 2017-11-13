Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108860
ALTIN
159.137
DOLAR
3.8741
STERLİN
5.0802
EURO
4.5157
14 Kasım 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Kasım Günlük Burç Yorumu
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
14 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
14 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Milli hüsran! Yine kaybettik...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 Arnavutluk üstünlüğü ile son buldu

Milli hüsran! Yine kaybettik...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 Arnavutluk üstünlüğü ile son buldu

13 Kasım 2017 Pazartesi 22:35
Milli hüsran! Yine kaybettik...
banner404

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 Arnavutluk üstünlüğü ile son buldu. Mircea Lucescu, genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. Savunmada büyük boşluklar veren ay-yıldızlı ekip geleceğe yönelik ümit vermedi. Konuk takımın gollerini Sadiku (2) ve Grezda kaydetti. Takımımızın golleri ise Emre Akbaba ve Cengiz Ünder'den geldi. Dünya Kupası vizesi alamayan Türkiye, Romanya'dan sonra Arnavutluk ile yaptığı hazırlık maçından da yenilgi ile ayrıldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Nikolov Kabakov , Martin Veselinov Margaritov , Martin Emilov Venev

Türkiye: Volkan Babacan , Barış Yardımcı (Ozan Tufan dk. 46 ), Serdar Aziz (Uğur Demirok dk. 46 ), Çağlar Söyüncü , Atila Turan (İsmail Köybaşı dk. 46 ), Okay Yokuşlu , Oğuzhan Özyakup , Hakan Çalhanoğlu (Yusuf Yazıcı dk. 75 ), Cengiz Ünder (Enes Ünal dk. 72 ), Kenan Karaman (Emre Akbaba dk. 60 ), Cenk Tosun

Yedekler: Okan Kocuk, Harun Tekin, Selçuk İnan, Deniz Türüç, Yunus Mallı, Erol Alkan

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Arnavutluk: Berisha , Lenjani (Ajeti dk. 57 ), Hysaj , Mavraj , Veseli , Memushaj , Lilaj (Lila dk. 86 ?), Xhaka , Roshi (Kamer dk. 67 ), Grezda (Ajdarevic dk. 81 ), Sadiku (Aliji dk. 67 )

Yedekler: Hoha, Djimsiti, Llullaku, Ahmedi, Ramadani, Balliu

Teknik Direktör: Christian Panucci

Goller: Cengiz Ünder (dk. 47), Emre Akbaba (dk. 61) (Türkiye), Sadiku (dk. 25 ve 39), Grezda (dk. 56) (Arnavutluk)

Kırmızı Kart: Ledian Memushaj (dk. 42) (Arnavutluk)

Sarı Kartlar: Serdar Aziz, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun (Türkiye)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
MilliTürkiye A Milli Futbol TakımıArnavutluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Akbaba milli maçta coşturdu
Emre Akbaba milli maçta coşturdu
Hayatı motor üstünde geçti
Hayatı motor üstünde geçti
Alanya Maratonu tanıtıldı
Alanya Maratonu tanıtıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim