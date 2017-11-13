Milli hüsran! Yine kaybettik...

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 Arnavutluk üstünlüğü ile son buldu. Mircea Lucescu, genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. Savunmada büyük boşluklar veren ay-yıldızlı ekip geleceğe yönelik ümit vermedi. Konuk takımın gollerini Sadiku (2) ve Grezda kaydetti. Takımımızın golleri ise Emre Akbaba ve Cengiz Ünder'den geldi. Dünya Kupası vizesi alamayan Türkiye, Romanya'dan sonra Arnavutluk ile yaptığı hazırlık maçından da yenilgi ile ayrıldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Nikolov Kabakov , Martin Veselinov Margaritov , Martin Emilov Venev

Türkiye: Volkan Babacan , Barış Yardımcı (Ozan Tufan dk. 46 ), Serdar Aziz (Uğur Demirok dk. 46 ), Çağlar Söyüncü , Atila Turan (İsmail Köybaşı dk. 46 ), Okay Yokuşlu , Oğuzhan Özyakup , Hakan Çalhanoğlu (Yusuf Yazıcı dk. 75 ), Cengiz Ünder (Enes Ünal dk. 72 ), Kenan Karaman (Emre Akbaba dk. 60 ), Cenk Tosun

Yedekler: Okan Kocuk, Harun Tekin, Selçuk İnan, Deniz Türüç, Yunus Mallı, Erol Alkan

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Arnavutluk: Berisha , Lenjani (Ajeti dk. 57 ), Hysaj , Mavraj , Veseli , Memushaj , Lilaj (Lila dk. 86 ?), Xhaka , Roshi (Kamer dk. 67 ), Grezda (Ajdarevic dk. 81 ), Sadiku (Aliji dk. 67 )

Yedekler: Hoha, Djimsiti, Llullaku, Ahmedi, Ramadani, Balliu

Teknik Direktör: Christian Panucci

Goller: Cengiz Ünder (dk. 47), Emre Akbaba (dk. 61) (Türkiye), Sadiku (dk. 25 ve 39), Grezda (dk. 56) (Arnavutluk)

Kırmızı Kart: Ledian Memushaj (dk. 42) (Arnavutluk)

Sarı Kartlar: Serdar Aziz, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun (Türkiye)