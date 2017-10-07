Milli hezimete ilk yorum! Alkışladığı tek bir kesim var

Afyon'da AK Parti istişare kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya 3-0 mağlup olan ve 2018 Dünya Kupası'na gitme şansını yitiren Milli Takım'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ESKİŞEHİR SEYİRCİSİNE TEŞEKKÜR

Yenilgiden dolayı üzüntülü olduklarını belirten Erdoğan, "Milli Takımımız dün akşam mağlup oldu. Üzüntülüyüz. Ama 3-0'a rağmen Eskişehir seyircisinin sonuna kadar Milli Takımıza sahip çıkmasını sonuna kadar alkışlıyorum" dedi.

DEMİRÖREN İSTİFA MI EDECEK?

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yaşadığımız İzlanda hezimeti sonrası istifa kararı aldığı iddiası ortaya atıldı. Başbakan Binali Yıldırım'la maçı Eskişehir'de takip eden Yıldırım Demirören, aldığı bu kararda son derece kararlı olduğu öğrenildi.