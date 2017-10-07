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Milli hezimete ilk yorum! Alkışladığı tek bir kesim var

İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak 2018 Dünya Kupası'na gitme şansını yitiren Milli Takım'ın durumuna üzüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir seyircisine teşekkür etti

Milli hezimete ilk yorum! Alkışladığı tek bir kesim var

İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak 2018 Dünya Kupası'na gitme şansını yitiren Milli Takım'ın durumuna üzüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir seyircisine teşekkür etti

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:28
Milli hezimete ilk yorum! Alkışladığı tek bir kesim var
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Afyon'da  AK Parti istişare kampında konuşan  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  İzlanda'ya 3-0 mağlup olan ve  2018 Dünya Kupası'na gitme şansını yitiren Milli Takım'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ESKİŞEHİR SEYİRCİSİNE TEŞEKKÜR

Yenilgiden dolayı üzüntülü olduklarını belirten Erdoğan, "Milli Takımımız dün akşam mağlup oldu. Üzüntülüyüz. Ama 3-0'a rağmen  Eskişehir seyircisinin sonuna kadar Milli Takımıza sahip çıkmasını sonuna kadar alkışlıyorum" dedi.

DEMİRÖREN İSTİFA MI EDECEK?

Öte yandan  Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı  Yıldırım Demirören'in yaşadığımız  İzlanda hezimeti sonrası istifa kararı aldığı iddiası ortaya atıldı. Başbakan  Binali Yıldırım'la maçı  Eskişehir'de takip eden  Yıldırım Demirören, aldığı bu kararda son derece kararlı olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzlandaTürkiyeErdoğan
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