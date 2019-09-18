banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Milli gururumuz Rıza Kayaalp'ten flaş karar!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Rıza Kayaalp'ten veda sinyali geldi. Kayaalp, "Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek" ifadelerini kullandı.

SPOR 18.09.2019, 11:22
Milli gururumuz Rıza Kayaalp'ten flaş karar!
banner404

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, İstanbul'a geldi.Finalde Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazanan Kayaalp, "Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek" dedi.

"ÜLKEME BİR DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DAHA KAZANDIRDIM"

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Kayaalp, böyle bir şampiyonluğu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. 4. kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Maçtan saatler sonra da olsa hala bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü zor hazırlandık çok çalıştık. Yorucu günler geçirdik. Rakiplerim de olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. O yüzden maçlar 6 dakika boyunca çok yorucu geçti ama benim lehime maçlar sonuçlandı. Rakiplerime üstünlük kurmam onlara pres uygulamam bu şampiyonluğu getirdi. Sırayla Şili, Çin, Gürcü, Alman ve Kübalı rakiplerimi yenerek ülkeme bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN İLGİSİ BENİ MUTLU ETTİ

Maçın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız maçımı canlı izlemiş, ben de bunu haberlerde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi sevindiriyor. O kadar işi gücü arasında tabii ki milli mesele de olunca kendisi de takip etmeyi ihmal etmiyor. Maç biter bitmez, minderden inmeden önce beni aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAYACAĞIM"

Dünya şampiyonluğunun ardından tek hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen milli güreşçi, konuşmasına şöyle devam etti:"Hedefim Dünya Şampiyonu olarak, rakiplere gözdağı vererek olimpiyatlara vize almaktı. Onu başardık, sıra inşallah olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah onu da kazanır ve bu işi güzel bir şekilde noktalarız. Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca onunla yatıp onunla kalkacağım. Sonrası ondan sonra şekillenecek. Ama şampiyon olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek."

#RIZA KAYAALP #Dünya Güreş Şampiyonası #dünya şampiyonu
Yorumlar (0)
31°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:34
Öğle 12:57
İkindi 16:26
Akşam 19:09
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545