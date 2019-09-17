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Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı

SPOR 17.09.2019, 17:01 17.09.2019, 17:04
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu oldu
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RIZA Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon oldu ve bu ünvana sahip ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Detaylar birazdan...

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