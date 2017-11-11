Milli güreşçi tacizcisini dövdü... 'Yumruğu çaktım ağzına...'

MİLLİ Güreşçi ve eski gülle atıcısı Yasemin Adar sosyla medya hesabından kendisine sarkıntılık eden bir adama yumruk attığını açıkladı. Adar olaya ilişkin olarak “Adamın biri sarkıntılık yaptı bende yumruğu çaktım ağzına hastanelik olmuş şikayetçi olmuş sorun değil o yumruğu tüm kadınlar adına attım” mesajını paylaştı.
NURGÜL YEŞİLÇAY’DAN DESTEK GELDİ
Adar’ın bu hareketiyle ilgili olarak yapılan haberi gören oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından böyle bir davranışta bulunan hemcinsine destek mesajı verdi. Nurgül Yeşilçay milli güreşçiye ‘Eline sağlık bacım’ sözleriyle destek verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.