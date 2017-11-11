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Milli güreşçi tacizcisini dövdü... 'Yumruğu çaktım ağzına...'

Milli güreşçi Yasemin Adar, kendisine sarkıntılık eden birini hastanelik ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı

Milli güreşçi tacizcisini dövdü... 'Yumruğu çaktım ağzına...'

Milli güreşçi Yasemin Adar, kendisine sarkıntılık eden birini hastanelik ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı

11 Kasım 2017 Cumartesi 10:17
Milli güreşçi tacizcisini dövdü... 'Yumruğu çaktım ağzına...'
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MİLLİ Güreşçi ve eski gülle atıcısı Yasemin Adar sosyla medya hesabından kendisine sarkıntılık eden bir adama yumruk attığını açıkladı. Adar olaya ilişkin olarak “Adamın biri sarkıntılık yaptı bende yumruğu çaktım ağzına hastanelik olmuş şikayetçi olmuş sorun değil o yumruğu tüm kadınlar adına attım” mesajını paylaştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY’DAN DESTEK GELDİ

Adar’ın bu hareketiyle ilgili olarak yapılan haberi gören oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından böyle bir davranışta bulunan hemcinsine destek mesajı verdi. Nurgül Yeşilçay milli güreşçiye ‘Eline sağlık bacım’ sözleriyle destek verdi.

Milli güreşçi tacizcisini dövdü... Yumruğu çaktım ağzına...

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Anahtar Kelimeler:
TacizMilli GüreşçiYasemin Adar
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