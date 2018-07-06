Milli golfçü Taner Yamaç'tan bir ilk!

TÜRKİYE Golf Federasyonundan yapılan açıklama şöyle;



"Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Prag City Golf'de oynanan Prag Golf Challenge'da Taner Yamaç elemeleri geçti.



30'u aşkın ülkeden 150'si profesyonel toplam 156 golfçünün mücadele ettiği organizasyonda amatörlerde mücadele eden Milli Golfçü Taner Yamaç, ikinci raund sonunda -4 oynayarak 45'inci oldu. Taner Yamaç böylece, bu organizasyonda profesyonel sporcularla beraber elemeleri geçen tek amatör golfçü olarak üçüncü ve dördüncü rauntta oynamaya hak kazandı.



Milli oyuncu bu başarısıyla aynı zamanda, yurt dışında yapılan Challenge Tour organizasyonlarında elemeleri geçen ilk Türk amatör golfçü ünvanını elde etti.