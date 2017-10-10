Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103128
ALTIN
152.066
DOLAR
3.6688
STERLİN
4.8334
EURO
4.3239
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Milli futbolcuyu yerden yere vurdu: O parmağını kırarım senin

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, daha önce "Hesap soracağım." diyen Arda Turan'ı hedef aldı, "Hesap soracağım diyenler var ya, o parmağını kırarım senin." dedi

Milli futbolcuyu yerden yere vurdu: O parmağını kırarım senin

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, daha önce "Hesap soracağım." diyen Arda Turan'ı hedef aldı, "Hesap soracağım diyenler var ya, o parmağını kırarım senin." dedi

10 Ekim 2017 Salı 15:39
Milli futbolcuyu yerden yere vurdu: O parmağını kırarım senin
banner404

A Milli  Futbol Takımının  Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından A Spor'da  Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorumlar geldi. Toroğlu,  Arda Turan'ın "Hesap soracağım" sözlerini hatırlatarak "Hesap soracağım diyenler var ya, o parmağını kırarım senin." ifadelerini kullandı.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"BUNLAR PRİM İSTEYEBİLİR"

"40 bin kişi bugün ahlaklı, sadece vatanı için mücadele eden adamların maçına gitti. Şimdi ben sana söyleyeyim ki, biz şu kadar maç oynadık diye prim isteyebilirler. Ben sevgilimle beraber olacaktım, arkadaşlarımla beraber olacaktım, beni buraya çağırdınız, bana para vermeniz lazım diyebilirler hocam. 100 bin euro, 50 bin euro bu futbolcular için ellerin kiri.

"SENİN O PARMAĞINI KIRARIM"

Şimdi ben  Cenk Tosun'a bir şey diyebiliyor muyum? Hayır! Adım Hıdır, elimden gelen budur diyor. Ahlaklı, terbiyeli, çıkıp oynuyor. Hesap soracağım diyenler var ya, o parmağını kırarım senin. Böyle böyle hesap soracağım diyen var ya. Hadi lan hesap sorsana.  Fatih Terim de hesap soruyordu. Onu ayırmayalım. Sen hesap sorarsan senin yetiştirdiğin, yeni yetme de hesap sorar. Türk insanından hesap sormayın. Hesap sorarsa Türk insanı hesap sorar. Futbolcu ve teknik direktör olarak hesap soramazsın."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ERMAN TOROĞLUFatih TerimCenk TosunArda TuranFinlandiya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, 2 ABD'li sporcunun ülkeye girmesini yasakladı
Türkiye, 2 ABD'li sporcunun ülkeye girmesini yasakladı
Hayatının şokunu finalde yaşadı
Hayatının şokunu finalde yaşadı
Milli takımdan tatsız veda
Milli takımdan tatsız veda

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim