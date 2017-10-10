Milli futbolcuyu yerden yere vurdu: O parmağını kırarım senin

A Milli Futbol Takımının Finlandiya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorumlar geldi. Toroğlu, Arda Turan'ın "Hesap soracağım" sözlerini hatırlatarak "Hesap soracağım diyenler var ya, o parmağını kırarım senin." ifadelerini kullandı.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"BUNLAR PRİM İSTEYEBİLİR"

"40 bin kişi bugün ahlaklı, sadece vatanı için mücadele eden adamların maçına gitti. Şimdi ben sana söyleyeyim ki, biz şu kadar maç oynadık diye prim isteyebilirler. Ben sevgilimle beraber olacaktım, arkadaşlarımla beraber olacaktım, beni buraya çağırdınız, bana para vermeniz lazım diyebilirler hocam. 100 bin euro, 50 bin euro bu futbolcular için ellerin kiri.

"SENİN O PARMAĞINI KIRARIM"

Şimdi ben Cenk Tosun'a bir şey diyebiliyor muyum? Hayır! Adım Hıdır, elimden gelen budur diyor. Ahlaklı, terbiyeli, çıkıp oynuyor. Hesap soracağım diyenler var ya, o parmağını kırarım senin. Böyle böyle hesap soracağım diyen var ya. Hadi lan hesap sorsana. Fatih Terim de hesap soruyordu. Onu ayırmayalım. Sen hesap sorarsan senin yetiştirdiğin, yeni yetme de hesap sorar. Türk insanından hesap sormayın. Hesap sorarsa Türk insanı hesap sorar. Futbolcu ve teknik direktör olarak hesap soramazsın."