Milli Egemenlik'te olaylı maç! Alanyaspor'lu ve Galatasaray'lı taraftarlar birbirlerine girdi

SPOR Toto Gelişim Ligi'nde mücadele eden Aytemiz Alanyaspor U19 Takımı, bugün Milli Egemenlik Stadyumu'nda konuk ettiği Galatasaray U19 takımını 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi Antalya ve çevre ilçelerden gelen Ultraslan üyesi yaklaşık 200 taraftar da tribünden takip etti. Maç sonuna doğru ise Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray taraftarları birbirlerine girdi. Karşılıklı laf atışmaları ile başlayan arbedede, su şişeleri ve çakmaklar havada uçuştu. Güçlükle durdurulan olayların ardından bir Galatasaray taraftarının hafif yaralanarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve ayakta tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.