Milli Egemenlik'te dostluk maçı

RUSYA ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere tüm dünyada yapılanan MAİP'ın genel başkanı Marat Kabaeva ve ekip arkadaşları, MÜSİAD Alanya Şubesi ile dostluk maçı yaptı.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavşoğlu’nun da forma giydiği dostluk maçı Milli Egemenlik Stadı'nda oynandı. Alanya'daki bir otelde 350 kişilik MAİP üyesiyle kamp yapan Kabaeva, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin gelişmesi için MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetimi ile buluştu. Yapılan karşılıklı görüşmelerin ardından dostluğu pekiştirmek için futbol maçı düzenlendi. Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan mücadelede Kabaeva ve Durusoy ile birlikte Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da forma giydi. Moskova merkezli faaliyette bulunan Rus işadamlarından oluşan MAİP’in Genel Başkanı Kabaeva, aynı zamanda Rus lider Viladimir Putin’in kayınbabası. Durusoy, dostluk maçının samimi bir atmosferde yapıldığını söyleyerek, "Karşılıklı iki ülke arasında giderek gelişen diplomatik ilişkiler ve turizmin yanı sıra ticaretin de artması bizleri oldukça mutlu etmekte. Ülkeler arasında giderek gelişen dostluk sayesinde ticari ilişkilerde yeni pazarlar ve müşteriler bulmak daha kolay. Bu konuda MAİP'in varlığını ve misyonunu önemsiyor ve karşılıklı ilişkilerimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

