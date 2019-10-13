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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Dünya ikincisi

23 yaşındaki milli kadın boksör Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu

SPOR 13.10.2019, 13:25
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Dünya ikincisi
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RUSYA'NIN Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kg finalinde Rus rakibi Liliya Aetbaeva’ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çakıroğlu, dün (12 Ekim) yarı final maçında daha önce 6 kez Dünya Şampiyonu olan Hintli rakibi Chungneijang Mery Kom Hmangate'yi mağlup ederek finale yükselmişti.

Milli kadın boksörler 81 kiloda Elif Güneri ile 69 kiloda Busenaz Sürmeneli de bugün (13 Ekim) Dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak.

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