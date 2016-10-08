Milli ara Galatasaray'a yaramıyor!

UKRAYNA maçından sonra Hakan Balta'nın milli takım kadrosundan çıkarılmasının ardından Hollanda'nın Belarus ile oynadığı maça kaptan çıkan Wesey Sneijder, 45. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Yıldız futbolcu, durumun hakında net bilgiye sahip olmadığını ve Fransa karşılaşması öncesinde kendisini riske etmediğini söylerken, Hollanda teknik direktörü Blind, kaptanlarının Fransa karşısında oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu açıkladı.

Eylül ayında Sigthorsson ve Serdar Aziz milli takımlarında sakatlanmıştı.

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