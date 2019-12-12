Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarcı!
Serie A ekiplerinden Milan, Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın transferi için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor. Milli oyuncunun da ayrılık fikrine sıcak baktığı iddia edildi.
SPOR 12.12.2019, 22:18
Sezonun ilk yarısını beklentilerin uzağında geçiren Milan, ayağa kalkmak için devre arasında listesindeki 4 oyuncudan 2'sini kadroya katmak istiyor.
Stoper için milli yıldızımız Merih Demiral ile Barcelona'dan Jean-Clair Todibo ikilisinden birini kadroya katmak isteyen İtalyan ekibi, forvet bölgesine ise Mario Mandzukic ile Zlatan Ibrahimovic gibi iki yıldız isimden birini almak istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Leverkusen karşısında ilk kez sahaya çıkan ve harika bir performans gösteren Merih Demiral, daha fazla süre almak için devre arasında takımdan ayrılma fikrine sıcak bakıyor.
Arsenal'in de transfer gündeminde yer alan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Juventus'ta sadece 2 maçta sahada kaldı.
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