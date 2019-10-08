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Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi

Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor

SPOR 08.10.2019, 22:31
Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi
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MİLLİ futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya Serie A ekibi Milan, teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verdi.

Serie A'daki son 4 maçının 3'ünü kaybeden Milan'da başarısızlığın faturası, 19 Haziran'da 2+1 bir yıllık sözleşme imzalanan Giampaolo'ya kesildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider Juventus'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor.

Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı.

#Milan
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